لبنان.. تسجيل 1941 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

ولفت التقرير اليومي إلى تسجيل 1917 إصابة عن يوم أمس بين المقيمين، و24 إصابة بين الوافدين.



وبيّن التقرير وجود 13 حالة وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 8886 حالة، مشيرا الى أن عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21259.