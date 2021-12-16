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الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 12:44

كوريا الجنوبية تعلن فرض قيود جديدة للحد من انتشار كورونا

كوريا الجنوبية تعلن فرض قيود جديدة للحد من انتشار كورونا
وذكر رئيس الوزراء كيم بو-كيوم، خلال اجتماع في القيادة المركزية لتدابير الكوارث والأمن أن بلاده ستخفض سقف حجم التجمعات الشخصية إلى 4 أشخاص في أرجاء البلاد وساعات العمل إلى التاسعة ليلا في المطاعم والمقاهي من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "على المرافق إنهاء العمل ما بين الساعة التاسعة حتى العاشرة حسب طبيعة العمل".

وقال إن الاجراءات الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من يوم السبت حتى الثاني من يناير من العام القادم.

ويعد الإعلان تراجعا عن برنامج الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية والذي بدأته في الشهر الماضي مع تخفيف قيود الحجر الصحي.
مصدر : وكالات
رقم : 968789
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