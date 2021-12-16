الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 12:55

ايران وسوريا تبرمان مذكرة للتعاون العلمي

ايران وسوريا تبرمان مذكرة للتعاون العلمي
وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين ومدير المركز الإيراني الدكتور حميد رضا طيبي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الكتب والمطبوعات والمواد العلمية والنشرات والدوريات والاستفادة من المكتبات الالكترونية وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية المشتركة إضافة إلى تبادل قاعدة البيانات العلمية والإنجازات البحثية والمشاركة في إنشاء حاضنة للأعمال وحديقة للعلوم والتكنولوجيا في جامعة دمشق.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم بأهمية مراكز الأبحاث الإيرانية في المجالات الزراعية والصناعية والهندسية والطبية والتقنية والحدائق المعرفية مشيراً إلى ضرورة الاستفادة منها ومن الخبرات العلمية الإيرانية ونقلها إلى سوريا من خلال تشكيل لجان فنية ومتخصصة بموجب الاتفاقيات.

ولفت الوزير ابراهيم إلى رغبة الوزارة في تأسيس عمل علمي مشترك وفق برنامج زمني محدد في إطار الاختصاصات العلمية والطبية الدقيقة للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه).

بدوره نوه الدكتور طيبي بالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين مشيراً إلى أن أي تقدم في المجال التقني والعلمي مرتبط بالاهتمام بالجامعات وإقامة المراكز البحثية والعلمية وأنه لا بد من التركيز على توظيف العلوم الحديثة بما ينعكس إيجاباً على القطاعات الزراعية والصناعية والصحية.

من جهته رئيس جامعة دمشق بين أن المذكرة تسهم في دعم القطاع التعليمي والبحثي ولا سيما في ظل وجود مجالات واسعة لدى المركز الأكاديمي الإيراني وإمكانية التعاون بينه وبين الجامعات السورية.
رقم : 968795
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
16 كانون الأول 2021
سوريا تفتح حدودها مع لبنان.. ما هي أبعاد ذلك القرار؟
سوريا تفتح حدودها مع لبنان.. ما هي أبعاد ذلك القرار؟
16 كانون الأول 2021
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
16 كانون الأول 2021
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
15 كانون الأول 2021
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
15 كانون الأول 2021
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
15 كانون الأول 2021
تخت روانجي :مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية
تخت روانجي :مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية
15 كانون الأول 2021
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
14 كانون الأول 2021
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
14 كانون الأول 2021
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
14 كانون الأول 2021
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
14 كانون الأول 2021
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
قائد الجيش الايراني: هذيان الكيان الصهيوني مصدره الهلع
13 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟
تصرفات الرياض غير العقلانية والمتسرعة في المنطقة