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الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 13:26
العراق.. انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب صلاح الدين
وتهدف العملية التي تنفذ في ناحية يثرب جنوب المحافظة إلى تأمينها من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وملاحقة المطلوبين لتقديمهم للقضاء.
مصدر :
وكالات
رقم :
968799
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