الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 13:32

كمالوندي: إيران وافقت على تركيب الكاميرات في مجمع ‘‘تسا‘‘ وليس الحصول على محتوياتها

كمالوندي: إيران وافقت على تركيب الكاميرات في مجمع ‘‘تسا‘‘ وليس الحصول على محتوياتها
وأوضح كمالوندي، انه وبعد تبادل وجهات النظر بين منظمة الطاقة لاذرية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة فيما يتعلق بالحديث الذي جرى مؤخرا بين مساعد الرئيس الايراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، وتقرر أن تبدي الوكالة التعاون اللازم من أجل التحري التقني والأمني والقضائي الدقيق للكاميرات في مجمع "تسا"، وذلك من أجل تبديد القلق لدى ايران تجاه احتمال استغلال هذه الكاميرات في الاعتداء الذي تعرض له المجمع.

واشار الى أنه وعلى الرغم من انه تم التحري عن الأمر واتخذت كافة الاجراءات الأمنية الدقيقة خلال تركيب هذه الكاميرات الا أنه اقتضى الأمر المزيد من التحري الدقيق حول هذه الكاميرات بعد تعرضها وتعرض المجمع للهجوم الارهابي.

وقال: مما لاشك فيه، وبما أن هذه الكاميرات تتمتع بحصانة، لذلك لم يكن بالامكان فتحها من دون موافقة الوكالة، لذلك تم الاتفاق بين الطرفين على تحويل احدى هذه الكاميرات لايران لفحصها وتتحرى تقنيا وبشكل دقيق عنها، وفي نفس الوقت أن تسمح الوكالة لتقنييها بمرافقة الخبراء الأمنيين الايرانيين والاجابة على أسئلتهم حول هذه الكاميرات، وبعد أن ينتهي التحري الدقيق والضروري سيتم السماح للوكالة بتركيب الكاميرات من جديد.

ولفت كمالوندي الى أن هذه الكاميرات ستقوم بتسجيل الصور، وسيتم الاحتفاظ بهذه الصور في ذاكرتها، وعندما تمتلئ الذاكرة فان خبراء ايران والوكالة يقومون بصورة مشتركة باستخراج الذاكرة من الكاميرات ثم يتم ختمها بشكل مشترك والاحتفاظ بها.

وقال كمالوندي: بمعنى آخر فان الوكالة لن تحصل بتاتا على معلومات الكاميرات، الأمر الذي ينسجم مع قانون "المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الايراني"، الذي سنه البرلمان الايراني، في مارس/ آذار الماضي، والذي ينص على أنه لا يسمح للوكالة بالقيام باجراءات رقابية أوسع مما نصت عليه اتفاقية الحد من الانتشار النووي.

واضاف، على الرغم من أن الاجراءات الرقابية للوكالة والتي تخرج عن اطار معاهدة الحد من الانتشار النووي توقفت قبل شهر مارس/آذار (التاريخ الذي سن فيه البرلمان القانون)، إلا أنه وحتى لو استمر تشغيل بعض كاميرات الوكالة بشكل استثنائي؛ فانه لم يكن يسمح للوكالة بالحصول على معلومات الكاميرات، وسيتم السماح للوكالة بالحصول على ما سجلته الكاميرات عندما يتحقق الهدف من القانون الذي أصدره البرلمان (الغاء الحظرعن ايران).
رقم : 968800
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
16 كانون الأول 2021
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
16 كانون الأول 2021
سوريا تفتح حدودها مع لبنان.. ما هي أبعاد ذلك القرار؟
سوريا تفتح حدودها مع لبنان.. ما هي أبعاد ذلك القرار؟
16 كانون الأول 2021
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
16 كانون الأول 2021
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
15 كانون الأول 2021
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
15 كانون الأول 2021
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
15 كانون الأول 2021
تخت روانجي :مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية
تخت روانجي :مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية
15 كانون الأول 2021
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
ايران تحذّر من اي خطوة تثبّت التواجد الهدام والفتنوي للكيان الصهيوني بغرب آسيا
14 كانون الأول 2021
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
عباس و"عملية السلام" المدمرة.. هل يجهل رئیس السلطة الفلسطينية التاريخ؟
14 كانون الأول 2021
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
تركيا في حصار التحالف العسكري المتوسطي
14 كانون الأول 2021
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
هل تدفع السعودية ضريبة عطلة السبت والأحد في الإمارات؟
14 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟