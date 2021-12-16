العراق.. القبض على رؤوس كبيرة من ‘‘داعش‘‘ الإرهابي

وقال اللواء رسول ،في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، نُفذ أبطال الجهاز واجبات مُتفرقة في محافظات العراق ابتدأت بقضاء الطارمية من العاصمة بغداد والتي أُلقي القبض فيه على متهمين اثنين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة".



وأوضح، ان "الجهاز تمكن من إلقاء القبض على (3) عناصر من عصابات داعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد، فضلاً عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مُنتسب بجهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - الكمالية كان يُساوم المواطنين على مبالغ مالية من أجل التعيين".



وتابع الناطق باسم القائد العام، أن "الجهاز قد ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعـش الإرهابية سيتم عرضها في الوقت المُناسب"، لافتاً إلى أنه "يعرض الجُزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواعي استخبارية".