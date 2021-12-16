آخر مستجدات محادثات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران

التأكيد جاء هذه المرة على لسان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار خلال إتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى إن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المحادثات بالمبادرة والسلطة اللازمتين ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد معتبرا إن عدم وجود مبادرة من الجانب الغربي هو أحد أسباب بطء التقدم في المحادثات.



المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي لفت إلى أن بلاده سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بنصب كاميرات جديدة في مجمع كرج دون الوصول الى الصور التي تلتقطها مشيرا إلى أن هذا القرار يرمي الى الحيلولة دون وصول صور الكاميرات الى الجهات التخريبية.



كمالوندي قال أن الطرفين اتفقا على تزويد ايران بكاميرا لإجراء عمليات تفتيش تقنية مفصلة. مشيرا إلى أن الصور ستقدم للوكالة الدولية في حال تحققت أهداف قانون الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحفظ مصالح الشعب الإيراني.



الممثل الروسي في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف شدد على أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقدم مساهمة قيمة في محادثات فيينا وقال أن الإتفاق سيحيي الإتفاق النووي من جديد.



وفي فيينا اشار كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني من جانبه إلى أن مفاوضات فيينا مستمرة، وأنه التقى رؤساء الوفود المشاركة لافتا إلى أن إن المحادثات ستستمر بشكل مكثف على مستوى الخبراء وكبار المفاوضين، معتبرا أن التوصل الى اتفاق في فيينا أمر ممكن إذا شارك الجميع بجدية في المحادثات.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده رد على بيان الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، وقال إن الإتفاق النووي أصبح فارغا من المضمون، وأن أي بيان حول الإتفاق لا يشير الى مسؤولية واشنطن إنما يعبر عن الجهل المطلق، داعيا الدول الأوروبية الثلاث فرنسا المانيا وبريطانيا الى التصرف كشريك منصف.