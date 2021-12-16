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الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 20:17

الاحتلال يعتدي بالضرب على طفل في الخليل

الاحتلال يعتدي بالضرب على طفل في الخليل
وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على الطفل مهند عمار مسك، في منطقة الزاهد، وحاولوا اعتقاله، حيث حاولت والدته ومواطنان آخران حمايته، غير أن الجنود اعتدوا عليهم أيضا.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (9) أنشطة تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

ووفق التقرير، فقد صعدت قوات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمتها (27) منزلا، إضافة إلى عشرات المنازل التي أخطرت أهلها بالهدم، في مقابل (14) منزلا هدمتها في شهر أكتوبر الذي سبقه.

واليوم الخميس، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا. وافاد الناشط الحقوقي عارف ضراغمة، ان قوات الاحتلال هدمت منزلين متجاورين قيد الانشاء يعودان للمواطن حمدان العجلوني تبلغ مساحة كل منهما نحو 100 متر مربع.

كما بلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (91) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (17) منشأة.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.

 
مصدر : وكالات
رقم : 968853
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