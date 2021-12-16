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الخميس 16 كانون الأول 2021 ساعة 20:26
مصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
وأوضحت الشركة في وثيقة معتادة ترفعها عقب ساعات العمل، إن الحريق اندلع في مصنع صغير مستقل في موقع رانجيتناجار ولم يؤثر على منشآت أخرى في المكان، كما لم يسفر عن خروج انبعاثات من الغاز، وفقا لـ "رويترز".
مصدر :
وكالات
رقم :
968856
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