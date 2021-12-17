مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر

وعلى هامش تفقده للمعرض الثاني لفرص التصنيع المحلي وازدهار الانتاج بمحافظة كيلان، أعرب العميد أفشين خواجه فرد، عن ارتياحه للتعرف على القدرات الصناعية بكيلان، وقال: ان قدرات المتخصصين والصناعيين بكيلان تستحق التقدير، وعلينا ان نساعد في ترسيخ ودعم الصناعة في هذه المحافظة في اي موقع ومسؤولية كنا.



وأضاف: ان توطين الصناعة يعتبر ضرورة حقا بالنسبة لبلادنا، لا أن نتصور ان هذه الضرورة تكونت بسبب الحظر، وانما يعتبر هذا الامر ضروريا للبلاد من زاوية وجوب الاستجابة لشريحة النخب والخريجين الجامعيين، والاهتمام بإيجاد فرص العمل وكذلك الاستفادة القصوى والمثلى للقدرات الصناعية العظيمة المتاحة في البلاد.