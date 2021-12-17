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الجمعة 17 كانون الأول 2021 ساعة 11:16

حصيلة دامية للاقتتال القبلي في دارفور: 199 قتيلا منذ أكتوبر

حصيلة دامية للاقتتال القبلي في دارفور: 199 قتيلا منذ أكتوبر
وأفادت اللجنة الطبية (غير الحكومية) في بيان، بأن "اللجنة أحصت 16 قتيلا في ولاية وسط دارفور، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن، وجميعهم قتلوا بالرصاص الحي، ليرتفع العدد الكلي للضحايا الذين أحصتهم اللجنة إلى 199 قتيلا منذ بداية أكتوبر في ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور (يتكون إقليم دارفور من 5 ولايات)".

وأشارت اللجنة الطبية إلى أن هذه الأرقام للضحايا الذين أحضروا للمرافق الصحية بالإقليم، وأن الظروف الأمنية حالت، وتحول، دون وصول أعداد أخرى من المتأثرين إلى المستشفيات والمرافق الصحية.

والخميس، قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 83 ألف شخص نزحوا منذ أكتوبر من إقليم دارفور جراء العنف، فيما أعلنت السلطات السودانية السبت الماضي، أنها تعتزم تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي لحسم التفلتات الأمنية في دارفور.

وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أفادت لجنة أطباء السودان بمقتل 138 شخصا، وإصابة 106 آخرين بجروح، في اقتتال قبلي بمناطق كريينك وجبل مون وسربا في ولاية غرب دارفور منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من حين إلى آخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
مصدر : وكالات
رقم : 968919
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