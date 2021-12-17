الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 كانون الأول 2021 ساعة 15:51

غروسي: من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية

غروسي: من حق إيران أن تقوم بفحص الكاميرات قبل تركيبها في المنشآت النووية
وقال غروسي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، أن واشنطن لم تعترض على الاتفاق بين ايران والوكالة بشأن الكاميرات واحتفاظ طهران بالمعلومات المخزنة فيها حتى التوصل الى اتفاق في فيينا، مضيفا أنه بعد التوصل الى اتفاق خلال محادثات فيينا آنذاك ستسمح ايران باعطاء الوكالة الذرية معلومات وصور الكاميرات.

وأكد غروسي: اتفقنا مع إيران حول طريقة عمل الكاميرات وتسجيل المعلومات.

وأضاف غروسي: الكاميرات التي سيتم تركيبها بمجمع "تسا" في مدينة كرج الايرانية لا يمكن أن تتعرض لهجمات سيبرانية لأنها غير مرتبطة بشبكة الاينترنت.

كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان الوكالة خلال محادثاتها مع إيران ركزت على النقاط العالقة دون تحديد مهلة زمنية.
رقم : 968947
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
17 كانون الأول 2021
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
17 كانون الأول 2021
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
17 كانون الأول 2021
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
17 كانون الأول 2021
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
16 كانون الأول 2021
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
16 كانون الأول 2021
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
16 كانون الأول 2021
سوريا تفتح حدودها مع لبنان.. ما هي أبعاد ذلك القرار؟
سوريا تفتح حدودها مع لبنان.. ما هي أبعاد ذلك القرار؟
16 كانون الأول 2021
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
16 كانون الأول 2021
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
"أنصار الله" اليمنية.. من اجبار طائرات العدو على الفرار إلى استخدام مروحيات للهجوم عليه
15 كانون الأول 2021
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
البحرين تشنّ هجوماً لاذعاً على لبنان.. هل أصيبت حكومة المنامة بالزهايمر؟
15 كانون الأول 2021
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
الانفتاح على دمشق وعلائم النصر
15 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء
‘‘حماس‘‘ ترحب بمبادرة الرئيس الجزائريّ.. ما الذي يجعل السلطة الفلسطينيّة عقبة في وجه المصالحة؟
‘‘أنصار الله‘‘ يدكون المملكة من جديد.. هل تعترف الرياض بالهزيمة؟