بعد التطبيع.. رئيس كيان الاحتلال يهنئ ملك البحرين لهذا السبب!

وقال بيان صادر عن مكتب هرتسوغ، إن الأخير أعرب خلال الاتصال عن أطيب أمنياته للبحرين، مشيراً إلى أن تاريخ البحرين "يمتد لما هو أبعد من ذلك بكثير".



وأوضح البيان أن ملك البحرين شكر هرتسوغ على كلماته، وأكد أن لدى المنامة وتل أبيب "الكثير من القواسم المشتركة، وخاصة فما يتعلق برغبتيهما في السلام والازدهار".



ويأتي الاتصال في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث دأب المسؤولون من الجانبين على تبادل التهاني والمشاركة في الاحتفالات.



ومؤخراً نشر السفير البحريني لدى كيان الاحتلال خالد الجلاهمة صورة له وهو يشعل شموع "حانوكا" احتفالاً بالعيد اليهودي المعروف بـ"عيد الأنوار".



وزار وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد المنامة أواخر سبتمبر الماضي والتقى ملك البحرين وولي عهده، وذلك خلال افتتاحه مقر سفارة دولة الاحتلال في البحرين.