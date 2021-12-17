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الجمعة 17 كانون الأول 2021 ساعة 19:17

سلطان عُمان وجونسون يبحثان عقد اتفاقية للتجارة الحرة

سلطان عُمان وجونسون يبحثان عقد اتفاقية للتجارة الحرة
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، أمس الخميس، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها سلطان عمان لبريطانيا، والتي التقى خلالها بالملكة إليزابيث وولي عهدها الأمير تشارلز.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الاجتماع تطرق إلى الاتفاقية التي تسعى المملكة المتحدة لإتمامهما ضمن خططها الرامية لتعزيز اقتصادها، وسط التحديات المستمرة التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتسعى المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الاستثمار البريطاني، جيري جريمستون، أعلن الشهر الماضي أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون لعقد اتفاقية للتجارة الحرة. وقال خلال مؤتمر في دبي إن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهراً.

كما ناقش اللقاء فرص الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والمتجددة في المملكة المتحدة وسلطنة عمان، ومن ضمن ذلك طاقة الرياح والهيدروجين، بحسب البيان البريطاني.

وعلى الصعيد السياسي، ناقش الجانبان استمرار الأزمة في اليمن، ومحادثات فيينا . واتفقا على زيادة تعزيز تعاوننا الدفاعي والأمني​، إدراكاً للأهمية الاستراتيجية لقاعدة الدقم في عمان بالنسبة للمملكة المتحدة.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بالعلاقات طويلة الأمد بين بلديهما، وتطلع إلى تنشيط الشراكة وتعميق التعاون عبر التجارة والاستثمار والدفاع.

وعبّر الجانبان عن التزامهما بمواصلة العمل معاً عن كثب، والتطلع إلى قمة محتملة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون في عام 2022.

والتقى السلطان هيثم أيضاً ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في قصر كلارنس، وبحثا أوجه التعاون الثنائي والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وكانت المكلة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا قد التقت السلطان هيثم، يوم الأربعاء، وقلّدته وسام "الفارس الشرفي الرفيع"، وذلك "تقديراً للسّلطان واعتزازاً بالعلاقات التاريخية التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة".

وبدأ سلطان عمان، يوم الثلاثاء الماضي، زيارة إلى المملكة المتحدة بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وهي الزيارة الثالثة لسلطان عُمان خارجياً منذ تسلمه الحكم، بعد زيارته لكل من السعودية وقطر مؤخراً.
مصدر : وكالات
رقم : 968987
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