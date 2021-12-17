الانتخابات الليبية.. وعقدة التأجيل !!

عبر معلقون في صحف عربية عن مخاوفهم حيال إمكانية تأجيل الانتخابات الليبية المزمع عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول وسط تجدد الاشتباكات في جنوب البلاد.



وكان الجنوب الليبي قد شهد تصعيدا مع حشد الكتيبة 116 التابعة للمجلس الرئاسي أمام بعض من قوات القائد خليفة حفتر في مدينة سبها.



كما وقعت اشتباكات وسط سبها بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي وقوات حفتر.



وعقدت ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية لدى ليبيا والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة اجتماعات مع القيادات الليبية في سرت في محاولة لدفع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.



وقالت مصادر مطلعة أنه في ختام المباحثات التي أجرتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيافي وليامز مع مختلف أطراف العملية السياسية قد حسم أمر التأجيل،و يرتقب أن يعلَن القرار من جانب مجلس النواب في جلسة الأسبوع المقبل، بعد تبلغه من قبل مفوضية الانتخابات، رسميا، بتعذر إجراء العملية، علما أن المفوضية كانت علقت إعلان القائمة النهائية لأسماء المترشحين للرئاسيات.



ويقول محللون سياسيون أن "العملية الانتخابية برمتها ستكون في مهب الريح من دون خريطة طريق جديدة، لكن وليامز عادت إلى خريطتها الأولى القائمة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اليوم نفسه، وإلغاء بند الشهر الفاصل زمنيا بين الحدثين".



وتلوح وليامز، التي اختارت في السابق غالبية أعضاء "ملتقى الحوار السياسي"، بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات. كما تهدد أعضاء مجلس النواب الراغبين في إرجاء الاستحقاق حتى الصيف المقبل، باللجوء مجددا إلى "ملتقى الحوار"، وانتزاع المسار السياسي من سلطة البرلمان ما لم يمرر التعديلات المقترحة، والتي وافق عليها خالد المشري، رئيس "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، بحسب ما كشفت المصادر نفسها



وتوجهت وليامز إلى مدينة سرت صباح أمس، عبر الطريق الساحلي، حيث توقفت لإلقاء التحية على أفراد القوة الأمنية المشتركة المعنية بتأمين الطريق، لافتة إلى أن فتحه يعد من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي "يؤكد أن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي، تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية".



وجاء تحرك وليامز هذا بعد ليلة دامية من الاشتباكات في شوارع طرابلس، حيث تمكنت مجموعات مسلحة من اقتحام مقر المجلس الرئاسي، الذي نقل رئيسه، محمد المنفي، إلى مكان آمن، في وقت جرى حصار عدد من المقار الحكومية، وعلى رأسها مقر "الرئاسي" ومقر رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع. وأعقبت الاشتباكات صدور قرار من المجلس الرئاسي، بشأن إعفاء آمر المنطقة العسكرية في طرابلس، عبد الباسط مروان، وتعيين عبد القادر منصور مكانه.



وبالعودة إلى مسألة تأجيل الانتخابات، فقد أعدت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن متابعة الاستحقاق تقريرا، يؤكد استحالة إجرائه في مختلف أنحاء البلاد لـ"دواعٍ أمنية"، وهو ما سيناقشه البرلمان مع مفوضية الانتخابات، ليتوافقا على التأجيل، بما يضمن إتمام العملية في بيئة أمنية جيدة، مع منح المترشحين مهلة للدعاية الانتخابية، وحظر إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى.



وكانت المفوضية أحالت التقرير النهائي الخاص بالطعون الانتخابية، إلى لجنة المتابعة البرلمانية، وذلك خلال اجتماع ضم رئيسها، عماد السايح، ورئيس اللجنة المذكورة، الهادي الصغير. وعلى رغم أن التأجيل بات محسوما، شددت مصر والسعودية، عبر وزيري خارجية البلدين خلال اجتماعهما في القاهرة، أمس، على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الحالي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد.