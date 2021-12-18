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السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 08:12

هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟

هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
أبرز ما جاء في تصريحات مورا، قوله: لقد "أرسينا سريعا علاقات عمل جيدة جدا مع زملائنا الإيرانيين"، وان "النقاش كان معمقا ودمجنا مقترحات طهران ضمن نصوص نعمل عليها، هناك حاجة ملحة لإنجاح مفاوضات فيينا لدينا نص جاهز يشمل جميع جوانب التفاوض المختلفة بانتظار موافقة المعنيين عليه وأمام المفاوضين مسافة تقاس بالأسابيع وليس بالشهور لإنقاذ الاتفاق".

يبدو ان تقييم باقي الوفود المشاركة في اجتماع فيينا، كان قريبا من تقييم مورا، حيث اعتبر المندوب الروسي، الجولة السابعة بانها كانت ناجحة وهيأت ارضية مناسبة لمزيد من التفاوض، بينما أشاد ممثلو فرنسا وبريطانيا وألمانيا بجولة المحادثات المنتهية، موكدين أن 24 ساعة الماضية من المفاوضات شهدت تطورا فنيا بهدف الغاء الحظر الامريكي المفروض على ايران.

إيرانيا، اكد كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، انه وخلال محادثات الجولة السابعة، تم التوصل الى وثيقتين جديدتين تختلفان عن التفاهمات في الجولات الماضية وسيكونان الاساس للجولة المقبلة، مشددا في الوقت نفسه على ان سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر، وفي حال القبول بالآراء والمواقف العقلانية لإيران، قد تكون الجولة الثامنة هي الجولة الأخيرة.

منذ بداية الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت في 29 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، اكد الوفد الايراني انه يشارك في المفاوضات بجدية وبصلاحيات واسعة، ويسعى الى دفع المفاوضات الى الامام، لذلك وضع مسودتين على الطاولة ، الاولى خاصة بآلية رفع الحظر الامريكي، والثانية خاصة بالجانب النووي، لكن بعض الاطراف حاولت في البداية التشويش على المبادرة الايرانية، الا انه في الاخير، تم قبول تلك المسودتين من قبل باقي الاطراف الاخرى في المفاوضات، كما اعلن ذلك مساعد المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي إنريكي مورا.

هناك من يرى ان الاجواء الايجابية التي سادت مفاوضات الجولة السابعة وخاصة في الاجتماعات الاخيرة، كانت بسبب قبول الجانب الاوروبي بان يتم دمج المقترحات الايرانية، لاسيما، الية رفع الحظر، ضمن الجدول العام لنتائج الجولات الستة الماضية، وكذلك الى عدم وجود خيار اخر امام الثلاثي الاوروبي، فرنسا وبريطانيا والمانيا، ومن ورائه امريكا، غير خيار الدبلوماسية والمفاوضات، في التعامل مع ايران، التي اثبتت، انها كانت ومازالت، الطرف الوحيد، الذي احترم توقيعه على الاتفاق النووي، والتزم بكل ما تعهد به، حتى بعد انسحاب امريكا من الاتفاق، واعادتها فرض الحظر على ايران، وتواطؤ الجانب الاوروبي معها.

الجولة الثامنة، ستكون إمتحانا للدول الاوروبية الثلاث ومن ورائها امريكا، حيث سيتبين للعالم، ان كانت اتعظت من خطأ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ومن فشل سياسته المتمثلة بالصغوط القصوى، ومن عقم التهديدات العسكرية الامريكية و"الاسرائيلية"، أم لا؟.
مصدر : وكالات
رقم : 969044
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