الرئيس الإيراني يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني

واعرب رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة هذه عن امله في تعزيز التعاون بين البلدين لصالح الشعبين الايراني والقطري وذلك اعتمادا على الامكانيات التي تحظى بها كلا البلدين.



وعبر رئيسي عن ارتياحه لعلاقات الصداقة بين البلدين الصديقين والشقيقين، مؤكدا على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.



وتقدم رئيسي بخالص التهاني للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بمناسبة حلول اليوم الوطني سائلا الباري تعالي بالسعادة والتوفيق لامير دولة قطر، وبالتقدم والرقي للشعب القطري.