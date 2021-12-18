الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 11:47

الرئيس الإيراني يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني

الرئيس الإيراني يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني
واعرب رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة هذه عن امله في تعزيز التعاون بين البلدين لصالح الشعبين الايراني والقطري وذلك اعتمادا على الامكانيات التي تحظى بها كلا البلدين.

وعبر رئيسي عن ارتياحه لعلاقات الصداقة بين البلدين الصديقين والشقيقين، مؤكدا على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتقدم رئيسي بخالص التهاني للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بمناسبة حلول اليوم الوطني سائلا الباري تعالي بالسعادة والتوفيق لامير دولة قطر، وبالتقدم والرقي للشعب القطري.
مصدر : وكالات
رقم : 969077
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
18 كانون الأول 2021
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
18 كانون الأول 2021
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
18 كانون الأول 2021
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
18 كانون الأول 2021
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
17 كانون الأول 2021
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
17 كانون الأول 2021
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
17 كانون الأول 2021
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
17 كانون الأول 2021
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
17 كانون الأول 2021
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
16 كانون الأول 2021
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
16 كانون الأول 2021
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
16 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء