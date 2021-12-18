الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 15:02

الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية

الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة، اعرب السيد رئيسي عن تثمينه للإجراءات المتخذة في الأشهر الأخيرة لحماية حياة المواطنين وزيادة المناعة ضد فيروس كورونا معربا عن تقديره لجميع العاملين في هذا المجال، وقال: استئناف الانشطة باجراءت ذكية وعودة الحيوية للمجتمع، أمر مطلوب من أجل حماية أرواح الناس، ومن الضروري الاستمرار في التأكيد على اتباع البرتوكولات الصحية من قبل الشعب والاجهزة المعنية.

وشدد الرئيس الايراني على ضرورة إيلاء الاهتمام البالغ لضبط حركة التنقل عبر حدود البلاد، وقال: إن حماية حياة المواطنين وسلامتهم الصحية تتطلب توخي الحذر بدقة وجدية عند تنقل الأشخاص عبر الحدود، وخاصة من البلدان التي توجد بها احتمالية أكبر لانتقال العدوى، وبالطبع، يجب أن تكون القيود المطبقة في هذا الصدد بحيث لا تخلق مشكلة بالنسبة للتنقل الضروري للأشخاص.

واعرب الرئيس الايراني عن شكره لابناء الشعب على دعمهم وثقتهم في مراعاة الإجراءات الصحية، وقال: اليوم، يدرك الناس جيدًا أنه من خلال مراعاة المبادئ الصحية، يمكن الوقاية من الأضرار اللاحقة لفيروس كورونا، وفي هذا الصدد، فإن الحكومة تدرك تماما تعاون الشعب وتعاطفه، وستواصل جهودها بقوة لحماية حياة المواطنين.

يذكر ان وزارة الصحة الايرانية اعلنت اجتياز البلاد الموجة الخامسة لتفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت الاصابات والوفيات في الايام الاخيرة بشكل كبير.

ووفق التصنيف الاخير لوزارة الصحة الايرانية فإنه لا توجد مدن ذات اللونين الاحمر (الشديدة الخطورة) والبرتقالي (متوسطة الخطورة).

واشارت وزارة الصحة الايرانية الى انه مع ذلك ينبغي الحذر ومواصلة الاهتمام بالقواعد الصحية بسبب تفشي متحور أوميكرون في اكثر من 80 بلداً.

ولفت التصنيف الى ان 53 مدينة ايرانية ماتزال في نطاق اللون الاصفر (منخفضة الخطورة) و 395 مدينة ضمن اللون الازرق (قليلة الخطورة).
مصدر : وكالات
رقم : 969106
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
18 كانون الأول 2021
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
18 كانون الأول 2021
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
18 كانون الأول 2021
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
18 كانون الأول 2021
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
17 كانون الأول 2021
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
17 كانون الأول 2021
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
17 كانون الأول 2021
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
17 كانون الأول 2021
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
17 كانون الأول 2021
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
16 كانون الأول 2021
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
16 كانون الأول 2021
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
16 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء