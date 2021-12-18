موسكو تنتظر التوصل لاتفاق بسرعة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا

وأصدرت الخارجية بيانا قالت فيه إن "هناك تفاهما مشتركا على أن محادثات فيينا ستستأنف في المستقبل القريب. وقد أعربت الأطراف عن استعدادها لبذل الجهود اللازمة لضمان أن الجولة الثامنة المقبلة يمكن أن تنتهي في فترة قصيرة من الزمن باتفاق مقبول للطرفين".



في السياق ذاته، اعتبر المندوب الروسي، الجولة السابعة بانها كانت ناجحة وهيأت ارضية مناسبة لمزيد من التفاوض، بينما أشاد ممثلو فرنسا وبريطانيا وألمانيا بجولة المحادثات المنتهية، موكدين أن 24 ساعة الماضية من المفاوضات شهدت تطورا فنيا بهدف الغاء الحظر الامريكي المفروض على ايران.



إيرانيا، اكد كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني، انه وخلال محادثات الجولة السابعة، تم التوصل الى وثيقتين جديدتين تختلفان عن التفاهمات في الجولات الماضية وسيكونان الاساس للجولة المقبلة، مشددا في الوقت نفسه على ان سرعة التوصل إلى اتفاق تعتمد على إرادة الطرف الآخر، وفي حال القبول بالآراء والمواقف العقلانية لإيران، قد تكون الجولة الثامنة هي الجولة الأخيرة.