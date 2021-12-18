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السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 17:13

الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة قواتها منطقة في أمهرة من جبهة تيغراي

الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة قواتها منطقة في أمهرة من جبهة تيغراي
وذكرت هيئة الاتصالات الإثيوبية الحكومية، في بيان نشرته اليوم السبت على صفحتها في "فيسبوك"، أن قوات حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد انتزعت منطقة شمال و ولو بالكامل من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وذكرت الهيئة أن القوات الحكومية وقوات الأمن في ولايتي أمهرة وعفار خلال هجوم منسق استعادت خلال الليل الماضي وصباح اليوم السيطرة بالكامل على عدد من المدن والبلدات في المنطقة، منها مركزها مدينة ولديا، وقضت على قوات المتمردين هناك.

وأشار البيان إلى أن القوات الحكومية تعمل حاليا على تطهير بلدة لاليبيلا من قوات المتمردين وتقضي على نقاط "الجبهة الشعبية" في بلدة سوقوتا وضواحيها، وتطارد القوات المتمردة التي تتراجع باتجاه بلدة كوريم في إقليم تيغراي.

ولم تعلق "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد على هذا الإعلان.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد وتوسع النزاع المسلح الذي اندلع في شمال إثيوبيا قبل أكثر من عام.

وتمكنت القوات المتمردة في وقت سابق من العام الجاري من استعادة السيطرة على ما خسرته من المناطق في تيغراي، منها مركز الإقليم مدينة مقلي، وواصلت تقدمها إلى أراضي ولايتي أمهرة وعفار المجاورتين باتجاه العاصمة أديس أبابا، ما دفع حكومة أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 969147
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