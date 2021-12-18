الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 17:15

تحالف الفتح ينتقد زيادة التوغل التركي في الأراضي العراقية

تحالف الفتح ينتقد زيادة التوغل التركي في الأراضي العراقية
وقال عضو التحالف محمود الحياني ، إن “زيادة التوغل التركي في الأراضي العراقية وغياب الرد جعلها تفكر بانها صاحبة الأرض “موضحاً أن “الحكومة ساهمت في توسيع خطة الاتراك داخل العراق من خلال تجاهلها لخرق السيادة”.

وأضاف أن “تركيا بدأت تسعى لضم بعض الأراضي العراقية لها على حساب هيبة وتاريخ الدولية العراقية، الامر الذي يحتاج الى تدخل فوري من قبل الجهات المختصة وليس الحكومة لأنها هي من مكنت القوات التركية من الانفراد داخل الأراضي الكردية تحت ذريعة ملاحقة معارضيها”.

وأشار الى أن “محاربة تركيا والضغط عليها اقتصادياً للخروج من العراق هو الحل السليم الذي يجب على الجهات المعنية العمل به والا فان الاطماع التركية لن تقف عند الحد الحالي”.

وحذرت النائبة السابقة انتصار علاوي، في وقت سابق، من توسع التوغل التركي داخل العراق في المستقبل القريب، مؤكدة إن عدم الرد على القوات التركية يعطيهم القوة والجرأة للاعتداء على العراق.
رقم : 969149
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
18 كانون الأول 2021
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
18 كانون الأول 2021
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
18 كانون الأول 2021
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
18 كانون الأول 2021
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
17 كانون الأول 2021
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
17 كانون الأول 2021
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
17 كانون الأول 2021
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
17 كانون الأول 2021
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
خارطة طريق مصر لإحياء الوجود في الخليج الفارسي... الأبعاد والإمكانيات
17 كانون الأول 2021
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
16 كانون الأول 2021
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
نائب الرئيس الايراني: سياستنا الخارجية ترتکز على التقدم بالمفاوضات من موقع القوة
16 كانون الأول 2021
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
السعودية ورغبة التطبيع العلنيّ مع "إسرائيل".. ماهي شروط الرياض؟
16 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
الاقتصاد السعودي يستثمر في الخارج ويقترض للبنية التحتية في الداخل!
مبادرة مصرية للتهدئة تذهب أدراج الرياح.. حماس تصعّد والكيان يدعو للهدوء