الاحتلال يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع في القدس المحتلة

وقال التقرير الصادر اليوم السبت عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن "الاستيطان يمضي ويتواصل وفق سياسة مدروسة، وظيفتها تدمير فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في فلسطين".



وأضاف: "تعمل سلطات الاحتلال من خلال ما يسمى وحدة حارس الأملاك في وزارة القضاء الإسرائيلية، على دفع مخططات لبناء مستوطنات جديدة في المدينة المحتلة".



وأظهر التقرير أن سلطات الاحتلال تخطط لإقامة مستوطنة في حي الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، ومستوطنتين بالقرب من بيت صفافا ومستوطنتين في بيت حنينا وصور باهر.



وأشار التقرير إلى أن إقامة قسم من هذه المستوطنات، يهدد بتهجير عائلات فلسطينية من بيوتها، بادعاء أن هذه البيوت يديرها "حارس الأملاك" منذ عشرات السنين.



وحسب التقرير، يستولي "حارس الأملاك"، على قرابة 900 عقار غالبيتها العظمى بملكية فلسطينية في شرقي القدس المحتلة، بادعاء أن مالكيها غير معروفين.



وكانت سلطات الاحتلال، قد سنّت قانونًا عنصريًّا في العام 1970، يقضي بنقل هذه العقارات، إلى "حارس الأملاك"، وفي العام 2017 تم نقل ملف "شرقي القدس" إلى الوحدة الاقتصادية لدى "حارس الأملاك".



وأظهرت الوثائق أن سلطات الاحتلال تدرس إمكانية دفع مخططات استيطانية في خمس مناطق في القدس المحتلة، وأوضح التقرير، أن المخطط الأول يتعلق ببناء استيطاني في القسم الغربي من حي الشيخ جراح، المعروف بمنطقة أم هارون، التي تسكن فيها 45 عائلة فلسطينية، حيث تعمل منظمات استيطانية بواسطة المحاكم، وبمساعدة "حارس الأملاك"، من أجل ترحيل العائلات الفلسطينية من بيوتها.



وأشار التقرير إلى أن هذه المستوطنة، تندمج مع مخططات أخرى تدفعها منظمات المستوطنين في القسم الشرقي من الشيخ جراح، حيث تواجه 13 عائلة فلسطينية دعاوى في المحاكم تطالب بطردها من بيوتها لصالح جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية.



وأضاف أنه في بلدة بيت حنينا (شمال القدس المحتلة)، يدرس "حارس الأملاك" إقامة مستوطنة تضم عشرات الوحدات السكنية في أرض مساحتها 6 دونمات، أما في بيت صفافا في جنوب القدس المحتلة، فيخطط "حارس الأملاك" لإقامة مستوطنة تشمل عشرات الوحدات الاستيطانية بمحاذاة بلدة صور باهر.



وأشار إلى مخطط آخر والذي ينطوي على حساسية بالغة، هو إقامة مستوطنة في منطقة باب العامود، المدخل الرئيسي إلى البلدة القديمة، حيث توجد خلف مركز تجاري فلسطيني في هذه المنطقة بؤرة استيطانية تسكنها عشر عائلات من المستوطنين، استوطنت هناك بعد أن سلّم "حارس الأملاك" العقار إلى المستوطنين.



ولفت التقرير إلى أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، صادقت من خلال لجنة التخطيط والبناء المحلية، على مخطط جديد لبناء أكثر من 80 وحدة استيطانية، كما تخطط بلدية الاحتلال لبناء سلسلة أنفاق لربط المدينة بالكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" ومستوطنة "بيتار" والمستوطنات المجاورة.