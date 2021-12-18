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السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 20:04

اللواء رسول: لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو داخل عين الاسد

اللواء رسول: لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو داخل عين الاسد
وقال رسول ، إنه "لا توجد أي قوات قتالية للتحالف الدولي أو الناتو داخل قاعدة عين الاسد، وما يوجد هناك هم مستشارون يعملون على تقديم الدعم اللوجستي وتمكين القوات العراقية".

وبين، أن "الكثير من الأماكن داخل القاعدة أخليت من القوات الأجنبية القتالية بشكل تام، وبعض المواقع هي تابعة لتسليم معدات وتجهيزات دعم لوجستي للقوات العراقية من أسلحة وآليات ومعدات تدعم قواتنا في مهمة الدفاع عن البلد".

وفيما أشار رسول إلى أن "القاعدة عراقية، والمسؤول عنها قائد عراقية، وتحميها قوات عراقية، وحتى المستشارون هم ضمن الحماية العراقية"، أكد على أن "القاعدة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية حصراً".

من جانبه، أكد اللواء الطيار الركن عباس فاضل ضاحي قائد قاعدة الاسد الجوية أن "القاعدة تدار من قبل العراقيين، ولا توجد اي قوات قتالية داخل القاعدة، فقط قوات استشارية لتقديم الدعم والاسناد للقوات التي ساهمت وقاتلت عصابات داعش منذ عام 2014 ولغاية الآن".

وشدد ضاحي في حديث لـ السومرية، على أن "حماية القاعدة تجري من قبل القوات العراقية، وتدار القاعدة من قبل عراقيين في كافة تفاصيلها".
رقم : 969166
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