العراق..تسجيل أدنى حصيلة يومية باصابات كوورنا منذ اشهر

وجاء في الموقف اليومي لوزارة الصحة، إن مختبراتها سجلت "182 اصابة جديدة مقابل 480 حالة شفاء".



وذكر الموقف ان "العراق سجل 9 حالات وفاة، في حين تلقى 15581 شخصا اللقاح المضاد للفيروس".