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السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 20:07
العراق..تسجيل أدنى حصيلة يومية باصابات كوورنا منذ اشهر
وجاء في الموقف اليومي لوزارة الصحة، إن مختبراتها سجلت "182 اصابة جديدة مقابل 480 حالة شفاء".
وذكر الموقف ان "العراق سجل 9 حالات وفاة، في حين تلقى 15581 شخصا اللقاح المضاد للفيروس".
مصدر :
وكالات
رقم :
969167
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