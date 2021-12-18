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السبت 18 كانون الأول 2021 ساعة 21:39

السودان.. ودعوات لتظاهرات مليونية ‘‘تحرير الخرطوم‘‘

السودان.. ودعوات لتظاهرات مليونية ‘‘تحرير الخرطوم‘‘
وطاف شباب يحملون علم السودان عدداً من الأحياء، مرددين شعارات الثورة السودانية، للتذكير بمليونية الأحد التي من المقرر أن تنطلق من وسط الخرطوم، لتنفيذ اعتصام مفتوح أمام القصر الرئاسي، بهدف إجبار قادة الانقلاب العسكري على التنحي عن السلطة وتسليمها لحكومة مدنية كاملة.

ودعت لجان المقاومة السودانية، وأجسام مهنية ونقابية، في بيانات لها، إلى المليونية. فيما أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" دعمه لها. وتصادف المليونية الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة السودانية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، فيما تعد هي العاشرة من نوعها منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وفي مدينة عطبرة مهد الثورة، نظمت لجان المقاومة السودانية موكباً دعائياً تمثل في ركوب دراجات هوائية وانطلق من مباني سكة الحديد ليطوف المدينة، وذلك استعداداً للمليونية المخطط انطلاقتها في أكثر من 20 مدينة سودانية.

وفي مدينة بورتسودان شرقي السودان، دعا "حزب المؤتمرالسوداني"، أهالي المدينة، إلى المشاركة في موكب الأحد.

وسيّرت لجان المقاومة السودانية، صباح اليوم السبت، موكباً انطلق من مدينتي الحصاحيصا ورفاعة وسط السودان، متوجهاً إلى الخرطوم، حيث سيقطع المشاركون في الموكب مسافة تقدر بأكثر من 120 كيلومتراً مشياً على الأقدام، تمهيداً للانضمام إلى المليونية التي ستنظم الأحد في الخرطوم، فيما من المقرر أن تصل مواكب أخرى راجلة من الولايات القريبة للعاصمة.

وأكدت "تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم"، أنّ مليونية 19 ديسمبر/كانون الأول "ستخرج لطعن الجلادين، وتحرير الخرطوم من براثنهم الانقلابية"، ورحبت، في بيان لها، بمن أسمتهم "الثوار الشرفاء القادمين إلى مدينة الخرطوم للمشاركة في معركة التحرير".

من جهته، حذر "تجمع المهنيين السودانيين"، من إقدام السلطات الانقلابية على إغلاق الطرق والجسور قبل المليونية، ومما يتوارد من أنباء عن عزم قادة الانقلاب قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية كما حدث في الأيام الأولي من الانقلاب، مشيراً، في بيان له، إلى أنّ "الشعب السوداني عرف تلك التكتيكات السلطوية الفاشية، وهو قادر وجاهز لهزيمتها بالتنظيم والأدوات المبتكرة التي ظل يبدعها طوال ثلاثة أعوام".

وقبل أيام، أعلنت سلطات ولاية الخرطوم، إغلاق كبري النيل الأزرق الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري بحجة الصيانة، كما أعلن مجلس الوزراء السوداني، يوم غد الأحد، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة، وهي إجراءات فسّرها البعض بأنها تأتي ضمن خطة لتقليل نسبة المشاركة في "مليونية تحرير الخرطوم".
رقم : 969187
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