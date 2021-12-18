الحشد الشعبي: اتخاذ ثلاث خطوات للقضاء على الخلايا النائمة في ديالى

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني ،ان” مؤتمر امني موسع عقد في مقر الفرقة الاولى للجيش العراقي في ديالى بحضور قائد القوات البرية في وزارة الدفاع وقادة الاجهزة الامنية من الشرطة والجيش وقيادات محور ديالى في الحشد الشعبي”.



واضاف الاجتماع ركز على ملفات مهمة في ملف امن ديالى وتم التوافق على 3 خطوات لانهاء خلايا داعش الارهابي ابرزها تفعيل الجهد الاستخباري المشترك وسد الفراغات والسعي لعمليات نوعية في عمق المناطق التي تنشط بها خلايا داعش لانهاء اي وجود ها”.



واشار الى ان” المؤتمر سيكون له انعكاسات ايجابية في مشهد ديالى الامني خاصة وان التنسيق المشترك مهم للغاية”.



وتنتشر 6 الوية للحشد الشعبي في ديالى هي تمسك 13 قاطع مهم في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي”.