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الأحد 19 كانون الأول 2021 ساعة 09:29

واشنطن: لدينا رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015

واشنطن: لدينا رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015
واعتبرت نولد، في تصريحات للصحيفة، أن المحادثات هي "الحل الأفضل لأمن العالم"، مضيفةً أن "إيران تواصل، في الوقت الحالي، تطوير برنامجها النووي خلال هذه الفترة، وهذا مقلق بالنسبة إلينا. الوقت ينفد، لكننا نسعى جاهدين لإعادة إيران إلى الاتفاق، ومواصلة العمل الجاد في فيينا".

وأشارت نولد إلى أن الولايات المتحدة تتحاور مع "إسرائيل" بشأن إيران وملفها النووي، لافتةً إلى أن الحوار يتجدَّد معها قبل كل جولة مفاوضات تتعلق بهذا الشأن، وفي أثنائها أيضاً.

بدوره، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إنّ العودة المتبادَلة إلى الاتفاق النووي الإيراني لا تزال غير مؤكَّدة، مضيفاً أن ما تحقق في الجولة الأخيرة أفضل مما كان متوقَّعاً، لكنها كانت أسوأ مما كان ينبغي لها أن تكون. وأضاف أن بلاده لا تزال تحبّذ الحل الدبلوماسي مع إيران، مشيراً إلى تقدم بسيط في المفاوضات، لكنها في حاجة إلى تسريع وتيرتها.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إنّ المحادثات بشأن عودة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي "لا تسير على ما يرام"، مضيفاً أنّ "الولايات المتحدة نقلت، عبر الأوروبيين، إلى إيران انزعاجها بشأن تقدُّم طهران في برنامجها النووي".

يُذكَر أن الاتفاق النووي، المبرَم عام 2015، كان اتفاقاً بين "مجموعة 5 + 1"، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا وإيران، بشأن البرنامج النووي للبلاد، ووافقت إيران على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه وإغلاق منشآت في عدة مواقع نووية، أو تعديلها، والسماح بزيارات المفتشين الدوليين لها.

واستُؤنفت الجولة السابعة من المفاوضات، في الـ9 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بين إيران والـ"4+1" (روسيا، الصين، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا)، والولايات المتحدة بحضور غير مباشِر، وتتركز على مسألة رفع العقوبات عنها، بحيث تؤكّد إيران أنها لن تقبل اتفاقاً جديداً، ولن تتعهّد أيَّ التزام، أكثر ممّا ورد في الاتفاق النووي في صيغته الأصلية.
مصدر : وكالات
رقم : 969231
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