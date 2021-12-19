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الأحد 19 كانون الأول 2021 ساعة 15:46

الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة

الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
وقال الادميرال سياري في كلمته اليوم الاحد خلال مراسم ازاحة الستار وانضمام معدات دفاعية خضعت لعمليات صيانة وتطوير اساسية في القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان همم الصناعات الدفاعية في منح العمر الثوري للمعدات من شانها تنفيذ تدابير القائد العام للقوات المسلحة ولله الحمد ان المهمات جارية بصورة جيدة بهذه المعدات.

واشار الى اتساع نطاق مهمات القوة البحرية للجيش وقال: نحن نقوم الان بتنفيذ المهمات البحرية من الخليج الفارسي وبحر عمان حتى المحيط الهندي الى مدار 10 درجة فيه الواقع على بعد 2000 كم من هذا المكان وحتى البحر الاحمر وقناة السويس، ومثلما صرح قائد الثورة انه حينما تخرجون من هذه الجزر وتتجهون نحو البحار الحرة حينها ستصبحون قوة بحرية استراتيجية.

ونوه الادميرال سياري الى مهمة دورية القوة البحرية الايرانية التي عبرت المحيطين الاطلسي الشمالي والجنوبي ووصلت الى خليج فنلندا وميناء سان بطرسبورغ حيث قطعت مسافة 50 الف كم من دون الرسو في اي ميناء خلال عملية الابحار وقال: ان هذه النجاحات هي ثمرة للثقة بالنفس والفكر الولائي والاعتماد على الطاقات الداخلية.

وقال: ان جهوزية القوات المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة ولن يسمح اي عدو لنفسه بالتجرؤ على البلاد.
رقم : 969269
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