اصابة 67 فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية برقة

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 15 إصابة بالرصاص المعدني، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.



وكان أربعة مواطنين أصيبوا في وقت سابق من مساء اليوم، في اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية.



ومنذ يومين، اندلعت مواجهات في قرية برقة بين شبان فلسطينيين وجيش الإحتلال، خلال محاولتهم التصدي لاعتداءات المستوطنين على منازل القرية.



ويأتي ذلك في أعقاب مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة إثنين آخرين الخميس في إطلاق نار على مدخل مستوطنة حومش المخلاة.



وكانت سلطات الحتلال أخلت مستوطنة حومش المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، لكن المستوطنين ما زالوا يترددون عليها بين الفينة والأخرى.