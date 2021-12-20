طهران: نريد أفغانستان متقدمة وتنعم بالاستقرار سياسياً واقتصادياً

وقال محمود عباس زاده مشکیني ،في تصريح صحفي أمس الاحد مشيرا الى أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري الطارئ للبلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: إن هذا الاجتماع انعقد باقتراح ومبادرة قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث قدّمت ايران، في الاجتماع السابق، مقترح تأسيس حكومة شاملة تضم جميع المكونات وبالتالي تقرر متابعة هذا الامر في الاجتماعات المقبلة.



واضاف: إنه بطبيعة الحال ستتواصل هذه الاجتماعات لغاية ارساء الامن والاستقرار في افغانستان كما ان ايران أكدت عدة مرات رغبتها بنيل افغانستان للتقدم والاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا لان ارساء الامن في هذا البلد يكتسب الاهمية لايران.



وتابع: إن ايران حازمة في هذا النهج وتحمل نوايا حسنة ومن المؤمل ايجاد سبيل للحل في افغانستان بمساعدة الجوار.



وأعرب عن أسفه لمعاناة الشعب الافغاني من مشكلة الوقود في فصل الشتاء فضلا عن مشاكل الوضع الاقتصادي بهذا البلد وحاجته الى دعم جميع البلدان للسيطرة على الاوضاع.



وعدّ تشكيل حكومة شاملة في افغانستان يساهم في ارساء الامن والاستقرار السياسي والامني وتستطيع البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المساهمة في نيل هذا الهدف.