الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 11:22

123 إصابة في احتجاجات السودان

123 إصابة في احتجاجات السودان
وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقع فيسبوك، "أنه لا توجد وفيات حتى (الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، التاسعة والنصف بتوقيت غرينتش).

وأوضح تقرير الصحة السودانية،أن العاصمة السودانية أصيب فيها 121 شخصا بينما الاثنين الآخرين كانا في ولاية كسلا.

وأشار التقرير إلى حدوث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مناطق التجمعات "القصر الجمهوري، السوق العربي، والبرلمان"، واستخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق استدعت دخول المستشفى.

وتوجه مئات الألوف من الناس في مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نُفذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وتمكن بعض المحتجين من الوصول إلى بوابات القصر، ودعا منظمو الاحتجاج المزيد من الناس للانضمام إلى اعتصام مزمع مساء امس. وأظهرت لقطات مصورة على الهواء تعرض من بقي هناك لإطلاق الغاز بكثافة.

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أمام القصر الرئاسي

ويأتي هذا الاحتجاج، وهو تاسع مظاهرة كبيرة يجري تنظيمها منذ الانقلاب، تزامنا مع إحياء ذكرى إحراق مبنى الحزب الحاكم في عام 2018، وهي الواقعة التي أشعلت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه الشهر الماضي. ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة.
مصدر : وكالات
رقم : 969370
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
20 كانون الأول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
20 كانون الأول 2021
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
19 كانون الأول 2021
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
18 كانون الأول 2021
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
18 كانون الأول 2021
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
18 كانون الأول 2021
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟
18 كانون الأول 2021
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
هل تضع الجولة الثامنة النقاط على حروف مفاوضات فيينا؟
18 كانون الأول 2021
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
اسلامي: سننفذ التزاماتنا لو ألغي الحظر
17 كانون الأول 2021
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
روسيا غزت أوكرانيا..ماذا ستفعل أميركا والأوروبيون؟
17 كانون الأول 2021
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
مساعد وزير الدفاع الايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي في الصناعات الجوية رغم الحظر
17 كانون الأول 2021
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
باقري كني: سنتوقف عدة ايام ثم نواصل المفاوضات
17 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
منظمات غير حكومية تنتقد صفقة مبيعات الأسلحة للإمارات.. فرنسا شريكة في جرائم اليمن
البحرين على خطا السعودية في اختلاق الأزمات.. هل تبقى لبنان الحلقة الأضعف؟