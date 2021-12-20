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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 11:59

إيران تنفي وقوع انفجارات قرب محطة بوشهر النووية

إيران تنفي وقوع انفجارات قرب محطة بوشهر النووية
وقال محمد تقي إيراني للوكالة: ”أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة“.

يشار إلى أن روسيا كانت قد شيدت محطة بوشهر، وزودتها بمفاعل ينتج نحو 1000 ميغاواط من الطاقة، وتسلمتها إيران رسميا في سبتمبر/أيلول 2013 بعد أعوام من التأخير.

وفي 2016، بدأت شركات إيرانية وروسية بناء مفاعلين إضافيين في المحطة، طاقة كل منهما 1000 ميغاواط، بينما تشير التقديرات الى أن إنجاز العمل فيهما سيتطلب 10 أعوام.

وعلى صعيد اخر، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن طهران بدأت الأحد الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي في مدينة كرج غرب طهران.

وستحل الكاميرات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محل تلك التي تضررت في 23 حزيران/يونيو بسبب عملية ”تخريب“ نسبتها إيران إلى إسرائيل، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وذكّر كمالوندي بالشروط الثلاثة التي قدمتها طهران لإعادة تنصيب الكاميرات في المنشأة، وهي ”إجراء تقييم أمني حول أبعاد التخريب“ و“إدانة عمليات التخريب على لسان الوكالة الدولية للطاقة الذرية“ و“إجراء فحوص فنية وأمنية على الكاميرات قبل تركيبها“، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) بالعربية.

وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إلى اتفاق مع إيران لتغيير الكاميرات، وصفه مديرها العام رفاييل غروسي بأنه ”مهم جدا“.
مصدر : وكالات
رقم : 969374
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