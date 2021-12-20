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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 12:20

العراق يقرر إطلاق تمويلات متعلقة باتفاق الإطار مع الصين

العراق يقرر إطلاق تمويلات متعلقة باتفاق الإطار مع الصين
ونقلت مصادر صخفية عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قولها في بيان، أن "المجلس وافق على استمرار الصرف على المشاريع المستمرة المُمولة من القروض المُقرّة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، والسنوات السابقة بموجب الاتفاقيات الموقعة في ضوء ما سيدرج من تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022"، مبينة أن "ذلك يأتي على وفق المادة (13/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل".

وأضافت أن "نص القرار تضمن قيام وزارة المالية بإطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق الإطاري الصيني - العراقي، والمرصدة لها تخصيصات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، وفق العقود المبرمة مع جهات التنفيذ، وضمن التزاماتها بصرف السلف التشغيلية، بناءا على ما أوردته وزارة التخطيط، وفقاً لتوجيهات لجنة الأمر الديواني (83 لسنة 2021) المهنية بتحديد الأولويات الوطنية ومعايير اختيار المشروعات ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

وكان مجلس وزراء العراق قد وقع في 16 ديشمبر الجاري، وبرعاية رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، على 15 عقدا مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة، وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".
مصدر : وكالات
رقم : 969376
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