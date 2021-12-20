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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 12:56

إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية

إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
وأضاف خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي إن "الأوروبيين وعبر بالسيد انريكي مورا هم من تولوا نقل الرسائل بين الوفد الإيراني والأميركي".

وأوضح "لدينا نصان جديدان متفق عليهما اليوم وهما نتيجة هذه الفترة من المحادثات في فيينا، وهذه النصوص تم تطبيق وإدراج آراء إيران حول النصوص السابقة ولدينا الآن نصوص تشكل أساس المناقشات المستقبلية".
وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "كل أنشطتنا النووية التي قمنا بها حتى اليوم كانت تحت رقابة الوكالة الدولية".

وفيما ذكره مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان، أجاب خطيب زاده "لم يجر أي حديث مباشر بين إيران وأميركا أثناء مفاوضات فيينا، وجرى تسلم بعض الرسائل بصورة مكتوبة أو شفاهة عبر ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، أثناء المفاوضات، وتم الرد عليها في وقتها".

وجدد على أن إيران تتابع قضية الهجوم الذي استهدف منشأة كرج النووية وستُتخذ الاجراءات بشأن كاميرات المراقبة، معتبراً أنه "بمجرد تحديد مقدار الضرر الذي لحق بمنشأة كرج وإدانة الجاني، يمكننا إصدار إذن لتركيب الكاميرات بعد الفحوصات الفنية والأمنية".

إيران واليمن

وبشأن ما مزاعم الصحافة الغربية عن حدوث توتر في العلاقات بين إيران واليمن، قال خطيب زاده "العلاقات بين إيران وحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية أقوى وأوثق من أي وقت مضى".

وأضاف "إيران ملتزمة بمساعدة الشعب اليمني بكل الوسائل السياسية والاقتصادية"، مشدداً على أن "السبيل الوحيد لمساعدة القضية اليمنية هو الانتباه إلى إرادة الشعب اليمني".

وعن عودة السفير الإيراني من اليمن إلى طهران مؤخراً، بين الدبلوماسي الإيراني إن "السفير حسن إيرلوخضع لفحص طبي عاجل وكانت هذه المسألة على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعدة أيام، ولقد ساعدتنا عدة دول في المنطقة، بما في ذلك العراق في إعادته من صنعاء".

 
رقم : 969378
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