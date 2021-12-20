القوات التركية تهدم منازل ومحال للسوريين بتل حلف، ما السبب؟

وأشارت مصادر محلية في مدينة راس العين لـ سانا إلى إقدام القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها على هدم عدد من منازل المدنيين في قرية تل حلف غرب المدينة والملاصقة للشريط الحدودي مع تركيا وطردت أهلها منها بقوة السلاح واعتدت بالضرب على من حاول التمسك بمنزله.



ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية قامت بهدم محال تجارية في المنطقة ذاتها وسط استياء من الأهالي بالتوازي مع إشاعة أخبار عن نية القوات التركية هدم مزيد من الأبنية والمحال التجارية داخل القرية في إطار سياسة التتريك التي تخطط لفرضها في المنطقة.



وتتعمد القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها التضييق على الأهالي من خلال هذه الممارسات الأمر الذي دفع العشرات من أبناء راس العين وقراها للنزوح والفرار من المناطق التي يستولون عليها والزج بالمزيد من العائلات التابعة للجماعات المسلحة المدعومة تركيا إلى المنطقة ومحاولة تغيير ديمغرافي بشكل كامل.