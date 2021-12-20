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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 17:44

مسؤول أممي: نصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية

مسؤول أممي: نصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية
وقال الأكبروف : "نعمل على تجنب أزمة كبرى، لكن كل شيء ممكن إذا لم تتوافر الموارد"، لافتا إلى أن "حركة طالبان تتعاون بشكل كامل مع جهود الأمم المتحدة لتفادي حدوث الأزمة، وحقيقة عدم وجود قتال في البلاد يسهل هذه الجهود، إنها المرة الأولى التي نستطيع فيها الوصول إلى كامل الأراضي الأفغانية".

وأضاف: "الإنتاج المحلي من الأغذية والزراعة في أفغانستان يكفي لإطعام نصف السكان فقط، ويواجه بقية السكان سوء التغذية ونقص المواد الغذائية الذي يمكن أن يؤدي إلى المجاعة أو النزوح الجماعي نحو البلدان المجاورة"، محذرا من أن "نصف الشعب الأفغاني يعاني من سوء خطير في التغذية".

وتابع قائلا: "في السنوات الأربع الماضية، كانت الحالة الإنسانية في أفغانستان معقدة وستظل كذلك. تعرضت البلاد لجفاف شديد الخطورة، وجرت التغطية على هذه الأزمة الإنسانية بسبب الصراع الذي كان موجوداً هناك خاصة في النصف الأول من العام".

وأكد المسؤول الأممي أننا "نحاول بكل وسيلة ممكنة تجنب الوصول إلى وضع يلزم فيه النزوح الجماعي إلى البلدان المجاورة. ولهذا السبب، فإن فرقنا متواجدة وتعمل على الأرض. كما تعمل أكثر من 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة على الأرض أيضا، ويبذل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة لتوفير الغذاء والمواد الأساسية للشعب الأفغاني. لا نريد لوضع كهذا أن يستمر".

وشدد على الحاجة لأن يظل مطار كابل مفتوحا حتى تصل الإمدادات الأساسية إلى السكان. وقال: "نحن بحاجة إلى السفر جوا لمواصلة إمدادات الأدوية. ومعظم إمدادات الغذاء تأتي بواسطة الشاحنات. نحن لا نتحدث فقط عن مطار كابل، وإنما عن كل مطار في أفغانستان ينبغي أن يبقى مفتوحاً. إننا بحاجة إلى تنظيم حركة المرور في جميع المطارات لضمان استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. ولم يتحقق ذلك بعد".
مصدر : وكالات
رقم : 969424
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