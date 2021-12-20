لبنان: السيول احتجزت مواطنين والثلوج قطعت بعض الطرق

ففي منطقة عكار شمال لبنان ، غطت الثلوج القمم الشمالية اعالي المحافظة ابتداء من 1500متر، بشكل متسارع بفعل استمرار فعاليات المنخفض الجوي.



وبدأت الجمعيات البيئية استعدادتها لاطلاق نشاطاتها الشتوية حيث نظم مجلس البيئة في القبيات رحلة مشي الى اعالي جبل عروبة، مرورا بمحمية كرم شباط والقموعة.





وفي منطقة صور جنوب لبنان ، عملت فرق الدفاع المدني على فتح العديد من الطرق بالتعاون مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ، ومعالجة مصافي المياه بعد ان اغلقت بالإضافة إلى سحب عدد من السيارات كانت قد علقت جراء تجمع المياه.

هذا وبقيت فرق الدفاع المدني على أهبة الإستعداد للتحرك سريعا عند حصول اي طارئ.



واشتدت العاصفة التي تضرب لبنان واحكمت سيطرتها على الساحل الجنوبي ولا سيما في مدينة صيدا. فمنذ الصباح هطلت الامطار بغزارة مصحوبة بزخات البرد وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تشكلت السيول على جوانب الطرق وتأثرت حركة السير والتنقل.



اما الرياح العاتية التي ادت الى ارتفاع امواج البحر، فقد شلت حركتي الملاحة والصيد البحري ما دفع بالصيادين الى ربط شباكهم ومراكبهم عند رصيف الميناء .



واللافت في هذا المشهد العاصف، خروج المواطن الملقب ب عاشق البحار الى شاطىء المدينة ليمارس رياضة السباحة على الرغم من الطقس العاصف والانواء العاتية .



وقد استنفرت فرق الطوارىء في البلدية تحسبا لاي طارىء، فيما لم يبلغ عن اية اضرار.



وفي حاصبيا، افيد بان طريق كفرشوبا - شبعا سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية وطلب من السائقين توخي الحيطة والحذر.



وتساقطت الثلوج على مرتفعات منطقة الشوف الاعلى بدءا من صباح اليوم على نحو خفيف، واشتدت وتيرتها بعض الظهر حيث لامست ارتفاع 1200 مترا وما فوق، وأدت الى قطع طريق معاصر الشوف-الأرز-كفريا في البقاع. وترافقت العاصفة مع بَرَد كثيف وامطار غزيرة وضباب لف المنطقة.



ووقعت قرى راشيا والبقاع الغربي تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان حيث تساقطت الثلوج فوق مرتفعات جبل الشيخ ابتداء من ارتفاع 1200وما فوق ولامست الثلوج مرتفعات قرى ينطا وبكا ودير العشاير والسلطان يعقوب وراشيا وعيحا وكفرقوق وعين عطا وميدون، فيما هطلت امطار غزيرة بقاعا مشكلة بعض المستنقعات على الطرقات وفي السهول.



واجتاحت الأمطار مخيمات النازحين السوريين دون أن يؤدي ذلك الى وقوع اضرار. كما عاد النبض بشكل جزئي الى مجرى الليطاني.



كما ادى تساقط الثلوج الكثيف إلى تشكيل طبقة من الثلوج على المرتفعات في قرى جرد عاليه وبحمدون وكذلك المرتفعات في منطقة المتن الاعلى، ولكن دون أن تؤدي إلى إغلاق الطرق .وقد ترافق تساقط الثلوج مع برد قارس ورياح قوية.



هذا ولا تزال الثلوج تتساقط بكثافة في القرى كافة التي لا يزيد ارتفاعها عن الألف متر.