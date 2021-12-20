ايران.. والجهوزية الكاملة بالتصدي لأي تهديد

مرة أخرى تعلن إيران جهوزيتها الكاملة للتصدي لأي تهديد قد تتعرض له مياهها الإقليمية مع بدء حرس الثورة الإسلامية مناورات الرسول الأعظم بمشاركة القوات الجوفضائية والبرية والبحرية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غربي البلاد.



وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري لشؤون العمليات العامة العميد نيلفروشان: ان هذه المناورات جارية في سياق رفع مستوى الجهوزية القتالية للحرس الثوري على اساس محاكاة واحدة من احدث الخطط الهجومية في الحروب التركيبية وتشابك الحروب الخشنة وشبه الخشنة والناعمة.



واضاف: ان قوات الحرس الثوري البرية والبحرية والجوفضائية بمعية المنظمة السيبرانية الالكترونية، تقوم في منطقة سواحل محافظتي هرمزكان وبوشهر (جنوب) وجزء من محافظة خوزستان (جنوب غرب) بتنفيذ عمليات هجوم وتوغل على المستوى الاستراتيجي لتدمير مصادر هجمات العدو المفترض.



واشار العميد نيلفروشان الى ان قوات التعبئة (البسيج) توفر الكوادر البشرية للتعبئة البحرية والقتال البري واضاف: انه سيتم في هذه المناورات استخدام قسم من المنظومات والاسلحة التي تسلمتها هذه القوات حديثا بما يتناسب مع تكتيكات المناورات.



وصرح بان رسالة هذه المناورات هي الدفاع وصون امننا القومي ولجيراننا السلام والصداقة والامن، وقال: ان منطقنا الدفاعي اساسا هو الامن والاقتدار والردع الفاعل والذكي في منطقة الخليج الفارسي.



ويرى مراقبون بأن مناورات الرسول الأعظم بعثت رسائل قوية للأعداء.. حيث توعد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام علي رشيد الكيان الاسرائيلي برد ساحق ومن دون تردد على أي عمل عسكري ينفذه ضد ايران مشيرا إلى ان القوات المسلحة الايرانية ستوجه فورا ضربة ساحقة لجميع المراكز والقواعد والمسارات التي استخدمت في تنفيذ الاعتداء كما لفت إلى أن أي تهديد إسرائيلي للمنشآت النووية والمراكز العسكرية الإيرانية لن يكون إلا بضوء أخضر ودعم أميركي.



وبحسب المراقبون فإن أعداء إيران لم يرق لهم النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الإيرانية على الصعيد الدولي وخاصة في إطار محادثات فيينا لإلغاء الحظر لكن إيران أكدت مرارا إنها لم تجاري هؤلاء الإعداء في حربهم النفسية.



وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إن ايران لن تشارك في لعبة الحرب النفسية للتعبير عن تفاؤلها او تشاؤمها خاصة وأنها لا تثق بنوايا الطرف الآخر مؤكدا امكانية التوصل الى اتفاق في أقرب فرصة إذا قدمت الدول الغربية مقترحات جدية كما أشار إلى أن بلاده لم تجر اي محادثات مباشرة مع الأميركيين في فيينا .



خطيب زادة قال إن العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون جيدة إذا اقتصرت على التقنيات، وأكد أن ايران كانت على الدوام ملتزمة بالقرارات الدولية بشأن برنامجها النووي وستبقى كذلك.



وهكذا فإن إيران، وفي الوقت الذي تعلن دعم الكامل للحوار والتفاهم مع الأطراف المعنية تؤكد أيضا أنها لن ترفع أصبعها عن الزناد وأنها على اتم الجهوزية للرد على التهديدات.