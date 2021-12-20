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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 19:53

حماس: أبلغنا الوسيط المصري بأن ما حصل للأسيرات تجاوز الخطوط الحمراء

حماس: أبلغنا الوسيط المصري بأن ما حصل للأسيرات تجاوز الخطوط الحمراء
وقال جبارين إن "لقاءات مطولة عقدت، أمس واليوم، بين قيادة الأسرى وإدارة مصلحة سجون الاحتلال"، مضيفاً أن الأخيرة "أُبلغت بالقرار المزمع بحل التنظيمات داخل الأسر، وخروج قيادة الأسرى للزنازين، لتتحمل الإدارة المسؤولية كاملة".

وأشار جبارين إلى "قمع 32 أسيرة، وعزل ممثلاتهن في الزنازين، وإبلاغهن من إدارة السجون بالتعامل معهن كأسيرات مدنيات دون أي تمثيل لهن".

من جهته؛ أكد مدير مكتب إعلام الأسرى، ناهد الفاخوري، أن "كل الخيارات مفتوحة للرد على الاعتداء السافر والهمجي من قبل إدارة السجون على الأسيرات".

وأضاف الفاخوري في بيان صحفي، أنه "خلال الساعات القادمة ستشهد السجون أحداثاً كبيرة، وهذا يتطلب وقفة جادة من الجميع".

يُشار إلى أن إدارة سجن الدامون، شمال فلسطين المحتلة، اعتدت على الأسيرات بالضرب، ومنعتهن من الاستحمام لمدة ثلاثة أيام، بعد قطع الكهرباء، وجرى نقلهن من الغرف بشكل تعسفي.

كما نزعت إدارة السجون حجاب عدة أسيرات مع سحلهنّ من الرقبة، وقامت بعزل ممثلات الأسرى مرح باكير في زنازين سجن الجلمة، وشروق دويات في زنازين سجن جلبوع مع الأسيرة منى قعدان، وفق مصادر داخل السجون.
مصدر : وكالات
رقم : 969445
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