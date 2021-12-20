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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 20:39

ألمانيا تعلق على قرار طرد دبلوماسيها من روسيا

ألمانيا تعلق على قرار طرد دبلوماسيها من روسيا
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وأضافت، أن "ذلك سيعقد العلاقات بين موسكو وبرلين".

وأوضحت أن "قرار طرد دبلوماسيين روسيين جاء ردا على حكم المحكمة، والذي قال إن (جريمة قتل القائد الميداني الشيشاني السابق زليمخان خانغوشفيلي في برلين في عام 2019)، ارتكبت بموجب مرسوم صادر عن الدولة الروسية"، على حد تعبيرها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، عن طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين، ردا على طرد برلين دبلوماسيين روسيين.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، أنها "استدعت سفير ألمانيا لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غير، إلى مبنى الوزارة، وناقشت معه مسألة طرد دبلوماسيين روسيين من ألمانيا".

وأضاف: "تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإعلان عن (شخص غير مرغوب فيه) لموظفين دبلوماسيين في السفارة لدى موسكو، كرد متماثل على القرار غير الودي السالف الذكر، والذي اتخذته الحكومة الألمانية".

من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن "قرار برلين الأخير لن يبقى بدون رد مناسب من قبل موسكو".

وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي، أن "اثنين من موظفي سفارة موسكو لديها شخصيتين غير مرغوب فيهما"، عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال قائد ميداني شيشاني سابق في برلين عام 2019.
مصدر : وكالات
رقم : 969455
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