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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 21:16

مكتب ميقاتي: دولته مستمرة في مهامها

مكتب ميقاتي: دولته مستمرة في مهامها
وبحسب موقع النشرة فقد أكد بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه "يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. 

وفي هذا السياق ينبغي الايضاح انه قد كرر ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي حول عمل القضاء، كما كرر ميقاتي وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطرادا باي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات".

ولفت البيان الى إن "ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق. كما ان دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، واي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الامور. فاقتضى التوضيح".
مصدر : وكالات
رقم : 969459
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