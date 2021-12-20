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الاثنين 20 كانون الأول 2021 ساعة 23:08

الصحة الايرانية: تسجيل 2390 إصابة و41 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 2390 إصابة و41 وفاة جديدة بكورونا
مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 113 مليون جرعة.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 2390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 173 ألفا و 369 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 478 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 2849 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 9  آلاف و 489 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 41 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 131 الفا و 124 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 59 مليونا و 197 ألفا و 419 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 50 مليونا و 499 ألفا و 982 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 4 ملايين و 54 ألفا و 55 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 113 مليونا و 751 ألفا و 456 جرعة.

واوضحت الوزارة بانه تم لغاية الآن اجراء 40 مليونا و 880 ألفا و 338 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى عدم وجود أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، فيما توجد الحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 395 مدينة.
مصدر : وكالات
رقم : 969474
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