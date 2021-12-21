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الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 08:56
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
وقال خطيب زاده في تصريحات صحفية إنه "يعلن عن شهادة سفير إيران لدى حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية حسن إيرلو، إثر الإصابة بفيروس كورونا"، مضيفاً إن "السفير كان من بين المصابين بالأسلحة الكيماوية خلال الحرب مع نظام صدام حسين".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
969512
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