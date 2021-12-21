الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 09:30

عبد اللهيان: مستقبل أفغانستان سيضمن بتشكيل حكومة شاملة

عبد اللهيان: مستقبل أفغانستان سيضمن بتشكيل حكومة شاملة
وغرد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ،الذي ألقى كلمة أمام الاجتماع السابع عشر الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن أفغانستان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد (الأحد) ، على تويتر مساء امس (الإثنين) على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام أباد وقال لقد تناولت في مباحثاتي المتنوعة على هامش الاجتماع عن تطوير التعاون مع باكستان والدول المجاورة والإسلامية وأكدت على ان مستقبل أفغانستان رهن بتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات العرقية.

وأضاف عبداللهيان: "كما تم التأكيد على تحرير الوطن الام للفلسطينيين والقبلة الأولى للمسلمين".

و قدم وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية أربعة مقترحات لمساعدة الشعب الأفغاني في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسلام أباد أمس. وقال: على الدول الإسلامية أن تشجع الهيئة الحاكمة لأفغانستان وجميع الأطراف على تشكيل حكومة شاملة.
مصدر : وكالات
رقم : 969518
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
20 كانون الأول 2021
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
20 كانون الأول 2021
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
20 كانون الأول 2021
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
20 كانون الأول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
20 كانون الأول 2021
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
19 كانون الأول 2021
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
18 كانون الأول 2021
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
18 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘