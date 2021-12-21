ممثلة إيران: على مجلس أمن اجبار الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على سوريا

واضافت "زهراء ارشادي" السفيرة ونائبة المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مساء (الإثنين) امام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسوريا: يعاني الشعب السوري من الصراع منذ اكثر من عقد ولا بد من مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع المؤسف والحيلولة دون استمرار مشاكلهم ومخاطر هذا الصراع على السلم والأمن في المنطقة.



وأضاف: "إجراءات عملية استانا ستستمر في هذا الصدد ، وفي هذا السياق ، سيعقد اجتماع لكبار الخبراء الدول الضامنة لعملية استانا يومي 21 و 22 ديسمبر في نور سلطان".



وتابعت إرشادي: "نرحب بتبادل 10 معتقلين سوريين مؤخرًا نتيجة جهود مجموعة العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والتي أسستها عملية أستانا".



وقال: "إن إيران ستواصل دعمها الجاد لمثل هذه الجهود وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون لتحقيق هذا الجهد الإنساني ".



وقالت الدبلوماسية الإيرانية الكبيرة: "نأمل أن تساعد المشاورات الحالية للسيد بيدرسون ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا ، على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن". وعلى اللجنة أن تواصل عملها دون أي تدخل أو ضغط خارجي ، أو تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لعملها أو غير ذلك من الظروف المماثلة.



وتابع ممثل إيران: "بحسب تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 2585 ، فإن الوضع الإنساني في سوريا يتدهور ، والاحتياجات ما زالت تتزايد ، و" جزء كبير من البنى التحتية مدمر أو ينهار ".



وأضافت إرشادي: "هذا الوضع يظهر الحاجة الجادة لتكثيف الأنشطة الإنسانية ، لا سيما من خلال التنفيذ الفعال للقرار 2585 ، الذي دعا فيه المجلس كافة الحكومات إلى" اتخاذ خطوات عملية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري ". مثل هذه الجهود يجب أن تشمل دعم "مشاريع التعافي السريع". ويمكن أن تكون إحدى هذه الخطوات العملية رفع العقوبات الأحادية الجانب عن سوريا ، الأمر الذي أدى إلى إطالة معاناة شعبها وأثر سلباً على أنشطة المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية في ذلك البلد.



وقالت "كما ذكر الأمين العام بحق ، فإن خطط التعافي السريع ضرورية" لمنع زيادة عدد الأشخاص المحتاجين وكذلك تقليل الاحتياجات الإنسانية العاجلة ، وبالتالي "تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية".



وأضافت: "مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة في مجال مشاريع الإنعاش السريع ، نعتقد أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال أقل بكثير من الاحتياجات الحالية وبالنتيجة فاننا ندعم طلب الأمين العام القاضي زيادة التوسع في هذه المشاريع باعتبارها خطوة اساسية لإنجاح الاجراءات الانسانية في سوريا "..



وأضافت إرشادي: "يجب ضمان وصول المساعدات الخارجية لسوريا إلى المحتاجين الحقيقي وعدم وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية". كما ندعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية لعمليات الإغاثة من داخل سوريا ، ونأسف انه لى الرغم من تعاون الحكومة السورية مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للمحتاجين في إدلب من داخل سوريا ،ولكن بسبب عدم تعاون الأطراف الأخرى ، فانه لم تصل سوى قافلتان فقط من المساعدات من داخل سوريا ، إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة ، وبالطبع ان هذه المساعدات لم توزع لحد الان على الناس .



واوضحت"نريد تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين ، وفي الوقت نفسه نحذر من بعض المحاولات الرامية لثنيهم عن العودة إلى ديارهم ، بما في ذلك من خلال نشر معلومات غير صحيحة عن الوضع الراهن في سوريا".



وأضافت: "ندين بشدة كل اعتداءات إسرائيلية على سوريا ونؤكد حق سوريا الأصيل في الدفاع عن نفسها والرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما". وعلى مجلس الأمن إجبار الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله لمرتفعات الجولان السورية والوقف الفوري لاعتداءاته على سوريا.



وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك ، يجب إنهاء الاحتلال المستمر لأجزاء من الأراضي السورية من قبل القوات الأجنبية ، والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، كما ينبغي على جميع القوات الأجنبية المحتلة وغير المدعوة القيام بذلك الخروج من هذا البلد دون أي شروط مسبقة أو تأخير.