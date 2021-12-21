الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 09:44

القوات المغربية تعلن تفكيك 150 شبكة للهجرة غير الشرعية

القوات المغربية تعلن تفكيك 150 شبكة للهجرة غير الشرعية
وحسب بيان نشرته المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عبر حسابها بموقع تويتر، أكدت أنها فككت 50 شبكة نشطة في مجال الهجرة غير الشرعية، وأوقفت أكثر من 12 ألف شخص ممن كانوا ينوون الهجرة غير الشرعية خلال عام 2021.

تأكيدات المديرية العامة للأمن الوطني المغربي جاءت في بيان أصدرته، معلنة خلاله حصيلة عملها السنوي للعام 2021.

وقال البيان: "مصالح الأمن الوطني تمكنت من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية".

ولفتت إلى أن "الأمن تمكن أيضا من حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية".

يشار إلى أن المغرب تعتبر إحدى المحطات الهامة فيما يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وقد استخدمت السلطات المغربية تلك الورقة في أزمتها الأخيرة مع إسبانيا بسبب زعيم البوليساري إبراهيم غالي.

وتعتبر كل من مدينتي سبتة ومليلة المتنازع عليهما، والخاضعتين للسيادة المغربية، أهم النقاط التي يحاول المهاجرون غير الشرعيون الوصول إليهما.
مصدر : وكالات
رقم : 969532
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
20 كانون الأول 2021
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
20 كانون الأول 2021
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
20 كانون الأول 2021
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
20 كانون الأول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
20 كانون الأول 2021
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
19 كانون الأول 2021
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
18 كانون الأول 2021
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
18 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘