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الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 09:48

الهلال الاحمر الإيراني: أولويتنا تطوير التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط وإفريقيا

الهلال الاحمر الإيراني: أولويتنا تطوير التعاون الاقليمي في الشرق الاوسط وإفريقيا
وقال كوليوند ،خلال اجتماع رؤساء الجمعيات الوطنية (للهلال والصليب الاحمر) في المنطقة والذي عقد عن طريق الاجواء الافتراضية بصورة مباشرة لمناسبة نهاية العام الميلادي: کما تعلمون فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى للتعامل المؤثر مع جميع دول العالم خاصة الدول الجارة لذا فان جمعية الهلال الاحمر الايراني جعلت الاولوية في سياساتها الاقليمية والدولية تعزيز وتطوير العلاقات مع الجمعيات الوطنية (للهلال والصليب الاحمر) في المنطقة خاصة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسيتم تعزيز هذه العلاقات مستقبلا ايضا.

واضاف: ان الانسجام الاقليمي سيؤدي للمزيد من التعاون في مجال الوقاية من الحوادث والاستعداد لها والرد المؤثر على الحوادث الاقليمية وانني على ثقة بان خبرات ايران الاقليمية في مواجهة الاحداث ستؤدي للمزيد من مساعدة الافراد الذين هم بحاجة لها وكذلك استقطاب المساعدات الدولية.

واشار كوليوند الى الخبرات القيمة جدا التي تحظى بها جمعية الهلال الاحمر الايراني في مواجهة الحوادث ومنها التی اکتسبتها خلال الاعوام الاخيرة في مواجهة مرض "كوفيد-19" خاصة واردات نحو 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا وتلبية الحاجات في حوادث السيول والزلازل وازمة اللاجئين والنازحين الافغان وكذلك ازمة الجفاف.

وادان رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني اجراءات الحظر غير القانونية الاميركية خاصة المتعلقة بالسلع الانسانية وقال: انني وبالنيابة عن الشعب الايراني وملايين اللاجئين الذين هم ضيوف على بلدنا العزيز، اذ ندين استمرار اجراءات الحظر غير القانونية الاميركية خاصة المتعلقة بالسلع الانسانية ندعو الى رفع الحظر وتسجيل هذه الجرائم المنظمة ضد الانسانية.
مصدر : وكالات
رقم : 969536
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