الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 09:48

لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق

لافرنتييف: تزايد نشاط الإرهابيين في سوريا مثير للقلق
وأضاف لافرنتييف في تصريحات للصحفيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "لا يمكن إلا أن يثير القلق، تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية مؤخرا - ليس فقط في شمال سوريا، بل عمليا في جميع أنحاء البلاد".

وأشار رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات ضمن صيغة أستانا حول سوريا إلى أن "هذا التزايد والتكثيف يشمل أيضا عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وذكر المسؤل الروسي، أنه "يأمل في أن يناقش بالتفصيل خيارات تعزيز مكافحة الجماعات الإرهابية، وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية في ذلك".

وأشار لافرنتييف إلى أن "تركيا لا تنفذ التزاماتها بالكامل بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في آذار عام 2020".

وجدد التأكيد على "سعي بلاده لاتخاذ خطوات لتصحيح هذا الوضع المتمثل بتنفيذ أنقرة لالتزاماتها لافتاً إلى توفر جميع الأسس والمقدمات لذلك".

وأضاف لافرنتييف: "نأمل بأنه سيتم في كانون الثاني المقبل عقد الدورة الدورية السابعة للجنة مناقشة الدستور في سوريا وأن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة من التوصل إلى حل".

في 21 ديسمبر، بدأت في نور سلطان مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 969537
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
البنی التحتية الإسرائيلية وكابوس الحرب المستقبلية المحتملة
21 كانون الأول 2021
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
21 كانون الأول 2021
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
21 كانون الأول 2021
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
إيران تعلن وفاة سفيرها في اليمن بسبب كورونا
21 كانون الأول 2021
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘
20 كانون الأول 2021
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
إيران: لا لقاء مباشر مع أمريكا وعلاقتنا باليمن قوية
20 كانون الأول 2021
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
انطلاق مناورات ‘‘النبي الاعظم (ص)‘‘ الـ 17 المشتركة للحرس الثوري
20 كانون الأول 2021
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
اجتماع مجلس التعاون الخليجي.. الشعارات والواقع
20 كانون الأول 2021
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
‘‘إسرائيل‘‘ وخطيئة التجربة.. الضفة الغربيّة درسٌ صعب!
20 كانون الأول 2021
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
الادميرال سياري: جهوزية قواتنا المسلحة تعزز قدراتنا الرادعة
19 كانون الأول 2021
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
المؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة تدعو لحلحلة ملف الأسرى.. ما سرّ تعنت تل أبيب؟
18 كانون الأول 2021
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة الاستمرار باتباع البروتوكولات الصحية
18 كانون الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطيعة في العلاقات بين اليهود الأمريكيين ويهود الكيان الإسرائيلي
كيف يبدو المشهد السوداني في الذكرى الثالثة للثورة؟
في ظل مماطلة الإسرائيليين.. هل ينفذ صبر الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر؟
‘‘حماس‘‘ وجدية تحذيراتها للعدو ‘‘الإسرائيلي‘‘