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الثلاثاء 21 كانون الأول 2021 ساعة 10:29

الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية إثر الغارات العدائية

الطيران اليمنية تؤكد خروج مطار صنعاء عن الجاهزية إثر الغارات العدائية
وأوضح جبل، أن مطار صنعاء كان يقدم خدماته الملاحية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بكل مهنية وجهوزية فنية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في المطارات العالمية.

وأكد أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يهدف من خلال هذا الاستهداف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، متجاهلا كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم استهداف المطارات المدنية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو.

وأشار إلى أن دول تحالف العدوان استهدفت منذ اليوم الأول للعدوان مطار صنعاء الدولي ومنعت دخول أجهزة ومنظومة الاتصالات الخاصة به واليوم استهدفت المطار بشكل مباشر، لافتًا إلى أن استهداف المطار يأتي في إطار استهداف الأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي.

وطالب الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لإيقاف هذا الاستهداف الممنهج للمطار الذي سيعيق تحركاتها.
مصدر : وكالات
رقم : 969544
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