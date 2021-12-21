الخارجية الايرانية: على البلدان الأوروبية تحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الافغان

وقال حسین امیرعبداللهیان ،لدى استقباله المفاوض السامي الاممي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في طهران مساء الاثنين، إنه فيما يتحول نزوح عدّة آلاف لاجئ انتشروا على حدود اوروبا الى أزمة لايمكن التوقّع من ايران تقديم المساعدات على الدوام والاكتفاء بالمجاملات.



ووصف عبداللهيان المساعدات التي قدّمتها البلدان الغربية ومفوضية شؤون اللاجئين الى النازحين الافغان بالضئيلة للغاية مقارنة بالنفقات الهائلة التي تحمّلتها الجمهورية الاسلامية الايرانية مشيدا بذات الوقت بدعم المفوضية.



ولفت الى ان أكثر من 520 الف تلميذ اجنبي يدرسون مجاناً في مدارس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشددا على عدم توفر إمكانيات لتقديم المزيد من الخدمات الى النازحين الجدد.



وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بالاوضاع المعيشية الصعبة والمشاق التي يعاني منها الشعب الافغاني.



ودعا مفوضية شؤون اللاجئين الى تعزيز نشاطاتها والقيام بعمليات الاغاثة وتقديم المساعدات داخل افغانستان أكثر مما مضى والعمل على خفض نزوح المواطنين الافغان الى البلدان الاخرى.



واقترح عبداللهيان إقامة مؤتمر دولي يهدف الى جمع التبرعات لمساعدة الشعب الافغاني برعاية المفوضية العليا للاجئين والامم المتحدة.